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Акинфеев — о матче со «Спартаком»: пускай это худшее дерби в истории

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Голкипер московского ЦСКА поделился мнением о противостоянии с другом столичным клубом — «Спартаком».

Последняя встреча команд состоялась 20 сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу армейского клуба, единственный гол в концовке поединка оформил нападающий Антон Заболотный.

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — приводит слова Акинфеева Sport24.

После десяти туров чемпионата России армейский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов. У красно-белых на одно очко меньше, они расположились на седьмой позиции.

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом» 17 октября, а «Спартак» на день раньше на домашней арене примет московское «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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