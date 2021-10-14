Широков не согласился со словами Карпина о капитанской повязке в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина о том, что капитанская повязка не играет никакой роли.

«Мнение Карпина о капитанской повязке в национальной команде — это его личное мнение. В то время, когда я был капитаном, для меня это было статусом, чем-то серьезным.

У него сейчас вот такая мысль. Возможно, такую же мысль он прививает своим футболистам. Каждый по-разному смотрит на эту ситуацию», — приводит слова Широкова «Чемпионат.com».

Ранее Валерий Карпин назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой».

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.