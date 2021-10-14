Губерниев заявил, что Овечкин обессмертил себя

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список пяти лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Журналист отметил, что всегда был большим поклонником канадского хоккеиста Марселя Дионна, которого обошел российский нападающий.

«А Овечкин лишний раз доказывает, что он — один из величайших игроков в истории НХЛ и в истории хоккея в целом. Я очень хочу, чтобы он продолжал забивать и продолжал подходить ближе к Уэйну Гретцки.

Сейчас бесполезно загадывать, побьет ли он его результат, но то, что Ови может войти в тройку самых лучших снайперов — это совершенно точно. Он себя уже обессмертил, это факт», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Также комментатор надеется, что Овечкин продемонстрирует свои лучшие качества на зимних Олимпийских играх.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Теперь в активе Овечкина 732 шайбы. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, обойдя Дионна (731). Рекорд принадлежит Гретцки с 894 шайбами. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очка (732 гола + 592 передачи).

Ранее Гретцки рассказал, как Овечкин может побить его достижение.