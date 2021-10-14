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ФИФА потребовала от Electronic Arts увеличить выплаты за права

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Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена увеличить выплаты от компании Electronic Arts за использование ее лицензии при создании серии видеоигр FIFA, сообщает New York Times.

По информации издания, организация рассчитывает получать $1 млрд за каждый четырехлетний цикл. Действующее соглашение было подписано в 2012 году. По нему издатель видеоигр ежегодно отчисляет ФИФА около $150 млн.

Отмечается, что переговоры сторон ведутся более двух лет. Помимо увеличения выплат, проблемой является желание ФИФА ограничить права Electronic Arts только изданием видеоигр. В свою очередь издатель хочет расширить права в рамках экосистемы видеоигры, включая «хайлайты» игр, проведение киберспортивных турниров на футбольных аренах, а также создание цифровых продуктов, таких как NFT-токены.

Решение по контракту будет принято к концу 2021 года, однако уже сейчас Electronic Arts зарегистрировала новую торговую марку — EA Sports F.C.

Футбольный симулятор FIFA выходит с 1993 года. Последняя на данный момент FIFA 22 была выпущена 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия попал в топ-10 самых скоростных центральных защитников c золотыми карточками в FIFA 21.

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