Волосожар: мой личный фаворит в олимпийском сезоне — это Валиева, балерина на льду

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева имеет большие шансы завоевать золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022.

«В женском одиночном катании мой личный фаворит в олимпийском сезоне — это Камила Валиева. Мне очень нравится эта девочка. Это действительно балерина на льду.

Не опасаюсь ли я, что «Болеро» в произвольной программе — слишком сложная музыка для Камилы? Если она в силах эффектно показать этот образ на льду — а она в силах, — то, скорее всего, она «Болеро» понимает. Мне абсолютно точно нравится, как Валиева интерпретирует этот образ.

Для меня лично Камила — фаворит Олимпийских игр. Хотя я всех наших девчонок люблю, и мне каждая по-своему нравится. У всех есть свои сильные стороны», — отметила Волосожар.

Ранее Волосожар раскрыла истинное отношение Тутберидзе к своим фигуристкам.