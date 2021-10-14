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Наставник Хабиба: Махачев раздавит как Хукера, так и дос Аньоса

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UFC

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на поединок Ислама Махачева против Дэна Хукера, передает SportsKeeda.

«Это отличный бой для Махачева. Не знаю, является ли Хукер сложнее, чем дос Аньос. Я просто знаю, что в некоторых аспектах они очень похожи, и что оба будут раздавлены. Извините, но так и есть», — сказал Мендес.

Бой пройдет в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев должен был подраться с Рафаэлес дос Аньосом, но бразилец снялся с турнира.

В своем последнем поединке Хукер одолел Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

Ранее Хабиб дал прогноз на бой UFC между Махачевым и Хукером.

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