Экс-игрок «Спартака» оценил вероятность покупки клуба РПЛ арабским шейхом

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил вероятность покупки клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) арабским шейхом, передает Metaratings.ru.

«Арабские инвесторы хотят зарабатывать. Сторонних покупателей очень тяжело заинтересовать в нашем футболе. Футбол не очень прибыльное дело для наших широт. Кто будет просто давать, не желая ничего в ответ?» — сказал Калиниченко.

В текущем розыгрыше чемпионата России петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (19), замыкает тройку сильнейших «Сочи» (18).

Ранее шейх Халифа бин Хамад Аль-Тани, который является братом владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамада Аль-Тани, высмеял предложение мадридского «Реала» по трансферу нападающего французского клуба Килиана Мбаппе.

«Королевский клуб» предложил за футболиста €160 млн, однако «ПСЖ» отклонил предложение.