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Овечкин — четвертый игрок в истории НХЛ, кто забросил в 150 и более матчах несколько шайб

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Amber Searls/USA TODAY Sports

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашитнгтон» Александр Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто сыграл 150 и более матчей с несколькими голами.

Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки (189), второе место занимает Бретт Халл (158), замыкает тройку Марио Лемье (154).

В стартовом матче регулярного сезона-2020/21 россиянин набрал четыре балла за результативность в матче против «Нью-Йорк Рейнжерс» (2+2).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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