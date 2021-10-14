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Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в НХЛ

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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в турнире, оформив дубль в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вашингтон» победил со счетом 5:1.

Овечкин является автором 732 голов в регулярных чемпионатах лиги. По этому показателю он обошел Марселя Дионна. Лидером по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о травме, которую он получил во время предсезонного матча против «Филадельфии».

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Хоккей. НХЛ
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