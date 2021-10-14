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Овечкин рассказал о травме, которую он получил в предсезонном матче

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о травме, которую он получил во время предсезонного матча против «Филадельфии».

«Чувствую себя достаточно хорошо. Я повредил мизинец. Да, там было небольшое столкновение. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий. Посмотрим, что будет», — сказал Овечкин в видео, которое выложил журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы провести свой последний профессиональный матч в составе московского «Динамо», воспитанником которого он является.

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Хоккей. НХЛ
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