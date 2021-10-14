Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Шубин назвал самое эффективное обезболивающее 10:28
Рома Желудь признался, сколько зарабатывал эскортом 10:26
Культовые GTA навсегда сняли с продажи 10:25
Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022 10:25
Минфин заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики 10:22
В Польше выступили за обсуждение возможности переписать договор о ЕС 10:22
Волосожар рассказала, как Тарасова и Морозов изменились после работы с Тутберидзе 10:20
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:18
Волосожар: мой личный фаворит в олимпийском сезоне — это Валиева, балерина... 10:13
Раскрыто обещание Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля 10:06
Бесплатная ставка 1000 р.

Волосожар раскрыла истинное отношение Тутберидзе к своим фигуристкам

close
100%
Пресс-служба Первого канала

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как Этери Тутберидзе заботится о своих подопечных.

«Этери Тутберидзе очень внимательно относится к своим девочкам и вообще к спортсменам — она для них не только «кнут и пряник», но и вторая мама. Тутберидзе заботится, чтобы у каждой из них все было в жизни идеально: вплоть до маникюра и причесок. Наверное, по этой причине она и стала таким прекрасным тренером — номером один на данный момент», — сказала фигуристка.

Ранее Волосожар рассказывала «Газете.Ru», что их дочь Анжелика могла пойти в группу Тутберидзе, чтобы чаще находиться рядом с отцом — Максимом Траньковым. Он продолжает тренировать спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые весной 2021 года присоединились к группе Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях