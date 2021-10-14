Волосожар раскрыла истинное отношение Тутберидзе к своим фигуристкам

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как Этери Тутберидзе заботится о своих подопечных.

«Этери Тутберидзе очень внимательно относится к своим девочкам и вообще к спортсменам — она для них не только «кнут и пряник», но и вторая мама. Тутберидзе заботится, чтобы у каждой из них все было в жизни идеально: вплоть до маникюра и причесок. Наверное, по этой причине она и стала таким прекрасным тренером — номером один на данный момент», — сказала фигуристка.

Ранее Волосожар рассказывала «Газете.Ru», что их дочь Анжелика могла пойти в группу Тутберидзе, чтобы чаще находиться рядом с отцом — Максимом Траньковым. Он продолжает тренировать спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые весной 2021 года присоединились к группе Тутберидзе.