Гимнаст Нагорный рассказал о своем отношении к сексу перед соревнованиями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о своем отношении к сексу перед соревнованиями.

«Секс перед соревнованиями? Мы воспитанники Советского Союза. Там было максимально востребовано, что ни в коем случае за месяц нельзя, у борцов за 2-3 месяца. В этом плане я придерживаюсь этой истории», — сказал Нагорный в эфире программы платформы «50 вопросов» Premier.

Напомним, Нагорный стал победителем Олимпийских игр — 2020 в Токио в командном многоборье, завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, а также занял третье место в командном многоборье.

Ранее украинская легкоатлетка Виктория Ткачук рассказала о том, как обстоят дела с сексом на Олимпийских играх.

«Правда ли, что на Олимпиаде много секса? У меня не было ни на одной из двух Олимпиад. Но впереди еще Париж — может, там получится.

Взгляды со стороны мужчин были. Если бы я на них ответила — можно было бы проверять кровати», — сказала Ткачук.