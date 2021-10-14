Шнуров о Дзюбе: в какой-то момент надо просто уходить

Музыкант Сергей Шнуров высказался о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России, передает «РБ Спорт».

«Спортсмены, как и все люди, стареют. В какой-то момент надо просто уходить. Желательно уходить вовремя. Чтобы не быть обузой в команде. Дзюба ушел на пике. И это хорошо», — сказал Шнуров.

Напомним, Дзюба не приехал в национальную сборную, сославшись на то, что ему нужно набрать физическую форму.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря об отказе нападающего Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, заявил, что форвард «Зенита» наносит огромный вред российскому футболу.