Карпин рассказал, кого из экс-игроков сборной он бы позвал в национальную команду

Главный тренер сборной России по футболу рассказал, кого из российских экс-игроков он бы позвал в национальную команду.

«Наверное, я бы позвал Виктора Онопко. Он сыграл бы и центральным защитником, и опорного. Придал бы нам агрессии в хорошем смысле этого слова, злости», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря об отказе нападающего Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, заявил, что форвард «Зенита» наносит огромный вред российскому футболу.