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Карпин назвал игрока сборной России, похожего на него по характеру

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что полузащитник национальной команды Дмитрий Баринов похож на него по характеру.

«Есть ли в сборной футболист, похожий на меня по характеру? Баринов, наверное. Может, еще кто-то есть, но надо вспоминать. Общие черты с Бариновым? То, как он ведет себя на поле и за его пределами. Практически один в один. Но я ему это не говорил. Если смотреть на Онопко, то в общении он душка. А на поле…

Кузяев очень спокойный, но я не могу сказать, что он на поле мягкий. Баринов и Кузяев — это лицо сборной? Джикия тоже. Можно еще кого-то назвать, чтобы не обиделись. Дивеев еще», — сказал Карпин.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее Карпин заявил, что персонал, который выложил видео из раздевалки команды после матча со Словенией, понесет ответственность.

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