Карпин назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о назначении капитана в национальной команде.

За время работы специалиста в сборной на поле с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Алексей Сутормин. Наставник национальной команды отметил, что в следующей игре будет новый капитан.

«Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, всё. Игроки сказали: «Мы так хотим», — цитирует Карпина «Чемпионат.com».

Главный тренер сборной России уверен, что капитанские повязки в спорте надо отменять.

«Она ничего не дает. Просто ни о чём. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — сказал Карпин.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее Карпин объяснил, почему отказался перевозить семью в Москву.