Роналду сравнялся с Месси по голам в 2021 году

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил три мяча в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Люксембурга (5:0).

Теперь в активе форварда, который в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса», 38 голов за клуб и сборную. Столько же в 2021 году забил аргентинский нападающий Лионель Месси, который этим летом практически сенсационно сменил клубную прописку — перебрался из «Барселоны», где выступал всю карьеру, во французский «ПСЖ».

При этом Роналду опережает Месси по количеству хет-триков за всю карьеру — 58 против 55.

Ранее сообщалось, что Роналду обновил рекорд по хет-трикам за сборную.

Таким образом, форвард установил новый мировой рекорд, теперь на его счету десять хет-триков в поединках сборных. Примечательно, что Роналду обновил свой собственный рекорд, который установил в 2019 году, когда трижды отличился в матче против Литвы — та встреча, проходившая в рамках квалификации на чемпионат Европы — 2020, закончилась со счетом 6:0.