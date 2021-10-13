Японские журналисты восхитились выступлением Валиевой на Finlandia Trophy

Журналисты японского портала Yahoo News Japan восхитились выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир в Финляндии, чисто исполнив в произвольной программе три четверных прыжка.

«На Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют через четыре месяца, Валиева, вероятно, станет серьезным соперником для японцев. Это было потрясающее выступление. Это ее первые международные соревнования на взрослом уровне. И 15-летняя спортсменка внушает страх своим взрослым конкурентам», — сказано в публикации.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.