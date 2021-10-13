Тарасова раскрыла новый образ Загитовой на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова раскрыла новый образ олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой на шоу, где она выступает в роли ведущей.

Тарасова в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она позирует вместе с Загитовой. Фигуристка одета в красивое черное платье с блестками, волосы уложены в замысловатую прическу, а губы накрашены яркой помадой.

Третий выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир на Первом канале в субботу, 16 октября, в 17.30 по московскому времени.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Тарасова высоко оценила третье выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.