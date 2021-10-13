Овечкин рассказал, как пандемия COVID-19 помогла НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции помогла Лиге, передает «Матч ТВ».

Согласно заявлению форварда, пандемия сумела спасти НХЛ от локаута, который в последний раз был объявлен в НХЛ в сезоне-2012/13.

«Если бы не было пандемии, скорее всего, локаут бы был. Мы не могли договориться по поводу цифр и других вещей, но когда наступила пандемия, мы оказались все в одной лодке и пришли к тому соглашению, которое действует», — заявил форвард.

12 октября Овечкин вновь приступил к тренировкам в «Вашингтоне» после того, как пропустил несколько дней из-за травмы ноги.

Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги для «Вашингтона» начнется в ночь на 14 октября по московскому времени. Первой игрой для «столичных» станет домашний поединок против «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Овечкин снялся в забавном видеоролике вместе с супругой Анастасией Шубской и одноклубником Никласом Бэкстремом.