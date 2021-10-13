Хабиб жестко пошутил над Макгрегором

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над бывшим соперником — ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Российский спортсмен спроецировал на соперника новость о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью «За доблесть и отвагу» Юрию Ковалеву, который заступился за девушку в московском метрополитене, за что был сильно избит представителями Дагестана. Мужчина был отправлен в больницу с многочисленными повреждениями.

Нурмагомедов опубликовал в Stories Instagram фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Быстрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

После поединка бойцов на турнире UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, применив удушающий прием, случилась серьезная потасовка. Россиянин выпрыгнул из октагона, ввязавшись в драку с одним из членом команды ирландца, а на самого Макгрегора в «клетке» напали три бойца из команды Нурмагомедова. Позднее виновные в потасовке были дисквалифицированы на разные сроки и получили денежные штрафы.