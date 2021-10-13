Александр Поветкин назвал Тайсона Фьюри неудобным и корявым парнем

Известный российский боксер Александр Поветкин высказался о возможном бое британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, передает Sport24.

«Считаю ли Александра сейчас лучшим супертяжеловесом? Тайсон Фьюри — неудобный, корявый парень, непредсказуемый. Трудно сказать. Бокс такая штука, время покажет. Если их бой состоится, буду болеть за Усика. Технико-тактически Усик, думаю, лучше, чем Фьюри», — заявил Поветкин.

Отец Фьюри после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для Тайрона — украинец Александр Усик.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом. Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что представитель Усика рассказал, когда украинец проведет бой с Фьюри.