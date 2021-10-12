Губерниев: не до конца верю, что биатлонистка Зайцева использовала допинг

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которые она показала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«У нас из сочинских биатлонных медалей у женщин осталась только медаль Вилухиной. Мы уже давно не призеры в эстафете, мужчин тоже лишили медалей — так нам что, на них ракеты направлять? Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать. Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг», — сказал Губерниев.

На Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете. Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой.

Напомним, CAS признал Зайцеву виновной в употреблении допинга. Стоит отметить, что Яна Романова и Ольга Вилухина оправданы.

Ранее Губерниев иронично высказался о заявлении восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам норвежки Марит Бьорген, которая рассказала о положительном допинг-тесте в 2017 году.