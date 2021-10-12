Стало известно, сколько заработает в СКА автор золотого гола ОИ-2018

Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт со петербургским СКА до конца сезона.

По информации «Спорт-Экспресс», зарплата хоккеиста составит около ₽43 млн.

Ранее Гусев подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», но не смог закрепиться в команде.

В прошлом сезоне Гусев выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз», в составе которых забросил четыре шайбы и сделал шесть голевых передач.

Гусев — чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года. В финальной встрече против сборной Германии россиянин отметился дублем.

Также 29-летний россиянин — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Тогда Гусев принял участие в 10 матчах и набрал 16 очков

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и СКА.