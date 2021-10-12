Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не переехал в Москву из Ростова-на-Дону. Слова Карпина передает HELLO!.

«Мой контракт с РФС подписан до декабря, что дальше – непонятно. Срывать всю семью с места, где у нас все налажено, ради того, чтобы мне было удобно ездить на работу, неправильно. А что в Москве? Пробки, дожди и зима минус 30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву.

Да, это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи – это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов», – сказал Карпин.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела пять матчей в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), на выезде одержала победу над Кипром (2:0), в Казани обыграла Словакию (1:0) и добилась победы над Словенией в гостях (2:1).

Ранее сборная России показала, как Карпин и игроки исполнили песню «Валера».