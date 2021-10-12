В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат Европы по ММА

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев, говоря о решении Украинской федерации по смешанным боевым искусствам не пускать россиян на чемпионат Европы, заявил, что этот турнир должна проводить только одна организация. Слова Валуева передает «Спорт-Экспресс».

«Удивлен, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и еще один чемпионат Европы», — сказал Валуев.

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране Глобальная ассоциация ММА (GAMMA) вновь сменила место проведение соревнований. Теперь первенство запланировано на 5-9 ноября в Киеве.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о решении недопуска россиян.