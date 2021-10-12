Шлеменко раскритиковал решение Украины не пускать бойцов из России на чемпионат Европы

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о решении Украинской федерации по смешанным боевым искусствам не пускать россиян на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве.

«Придется посочувствовать нашим бойцам. Многие, кто заняли второе место, едут на Европу. Для них это такой шанс, который у них украли. Руководству могу пожелать решить этот вопрос, хотя это будет очень сложно из-за политической ситуации. Но я такое не поддерживаю. При чем тут наши спортсмены?» — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране Глобальная ассоциация ММА (GAMMA) вновь сменила место проведение соревнований. Теперь первенство запланировано на 5-9 ноября в Киеве.

Ранее глава Украинской федерации ММА Владимир Тесля заявил, что запрет на участие спортсменов из России было одним из требований организации к Глобальной ассоциации ММА (GAMMA).