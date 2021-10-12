Два защитника сборной России забили в одном матче впервые с 2014 года

Два защитника сборной России забили мячи в одном матче впервые с 2014 года, сообщает Twitter-аккаунт OptaIvan.

Игроки обороны национальной команды Игорь Дивеев и Георгий Джикия отличились в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Словении и принесли сборной России победу со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 2014 году защитники Сергей Игнашевич и Владимир Гранат отметились голами в товарищеском матче против команды Азербайджана (4:0).

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российский футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» оценила гол Джикии.