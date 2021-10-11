Украинский журналист: матч со Словакией показал, что россияне далеки от игры в футбол

Украинский журналист Артем Франков, говоря о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 между Словенией и Россией, заявил, что предыдущий матч подопечных Валерия Карпина со Словакией (1:0) показал, что российские футболисты далеки от футбола. Слова Франкова передает «Спорт-Экспресс».

«Безусловно, сборная Россия сможет побороться за очки в Мариборе сегодня. Могу предположить, что россияне могут рассчитывать на победу в этой встрече благодаря не собственной силе, а слабости соперника. Предыдущий матч сборной России против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол. Конечно же, три очка не пахнут, это замечательно. Но я бы не стал рассчитывать на то, что повезти может и во второй раз.

Думаю, что сборной России нужно бороться только за первое место в группе, так как со второй строчки будет очень тяжело вылезти на чемпионат мира в Катаре», — сказал Франков.

Матч сборной России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче сборных Словении и России.