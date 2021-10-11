Винер-Усманова отреагировала на слова главы Федерации гимнастики Болгарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова президента Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиады Раевой о том, что болгарская команда справедливо победила в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.

В своем Facebook Раева подчеркнула, что болгарские гимнастки считались фаворитками турнира на протяжении всего олимпийского цикла, поэтому ничего удивительного и неестественного в золотой медали Болгарии на Играх нет. Также она выразила респект судьям, которые работали на Играх.

«Каждая страна имеет свое мнение», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

На соревнованиях по художественной гимнастике в Токио выступления россиянок сопровождались судейскими скандалами. В индивидуальном многоборье Дине Авериной присудили второе место, хотя она без ошибок выполнила свою программу, в отличие от чемпионки Линой Ашрам из Израиля, которая в заключительном упражнении допустила потерю предмета. Также в России назвали несправедливым судейство в групповом многоборье, где золото досталось Болгарии, а российская сборная стала второй. Таким образом, была прервана гегемония России в олимпийской художественной гимнастике, которая продолжалась более 20 лет.