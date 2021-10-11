Гимнастка Дудкина — о словах главы Федерации гимнастики Болгарии: мы внимания не обращаем

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксения Дудкина прокомментировала высказывание главы Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиады Раевой о том, что болгарская команда честно победила на Играх-2020 в Токио.

Также Раева выразила уважение судьям, которые не побоялись дать болгарским девушкам оценку выше, чем россиянкам. Дудкина заметила, что на такие слова не стоит обращать внимания. А если потребуется ответ, то его даст президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова.

«Я ничем не могу это объяснить. Но мы готовимся, работаем, не обращаем на это внимания и нас это не касается. Я об этом и не слышала, честно говоря. У нас задача одна: мы готовимся к чемпионату мира — и готовимся выступать хорошо. Мы на такие вещи внимания не обращаем, а Ирина Александровна, думаю, обязательно на это ответит. А мы работаем», — сказала Дудкина «Газете.Ru».

На соревнованиях по художественной гимнастике в Токио выступления россиянок сопровождались судейскими скандалами. В индивидуальном многоборье Дине Авериной присудили второе место, хотя она без ошибок выполнила свою программу, в отличие от чемпионки Линой Ашрам из Израиля, которая в заключительном упражнении допустила потерю предмета. Также в России назвали несправедливым судейство в групповом многоборье, где золото досталось Болгарии, а российская сборная стала второй. Таким образом, была прервана гегемония России в олимпийской художественной гимнастике, которая продолжалась более 20 лет.