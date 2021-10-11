Червиченко — о Гисдоле: к нам приезжают и ведут себя как с аборигенами в бутсах

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении на пост главного тренера столичного «Локомотива» немца Маркуса Гисдоля.

«Мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда некие руководители слепо верят иностранцам, приезжающим к нам в страну и ведут себя как с аборигенами в бутсах, которые отстали в развитии на несколько столетий. Но это неудивительно, потому то с самого появления нынешних менеджеров было понятно, что дни Николича сочтены», — приводят слова экс-президента красно-белых «Известия».

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее бывший главный тренер клуба «Мюнхен 1860» Денис Бушуев высказался о новом наставнике московского «Локомотива» Маркусе Гисдоле.