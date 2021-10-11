Врач — о диете Карпина в борной России: любые крайности – это плохо

Врач спортивный медицины Валентин Беляевский высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить сладкое и мучное.

«Любые крайности – это плохо. И в спорте, и в медицине. В каждом конкретном случае нужно подходить к решению вопроса индивидуально. Для одного спортсмена безуглеводка будет благоприятна, для другого – использование только быстрых сахаров, для третьего – вообще нельзя убирать сахар.

Смешно читать новости, как игроки «Манчестер Юнайтед», видя, как питается Кригтиану Роналду, стали отказываться от десертов, мяса, стейков, есть больше рыбы и так далее. Если они полагают, что, питаясь в точности как португалец, и играть будут как Роналду, то нет, конечно.

В теории кому-то и не помешает сахар. Например, оказавшись от него, он станет более раздражительным. Пусть это не должно напрямую сказаться на работоспособности, но косвенно вполне может. Проблемы в семье, казалось, не должны влиять на профессионального спортсмена, но ведь влияют», — приводит слова врача «Матч ТВ».

Ближайший матч сборная России проведет со Словенией, который состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить сладкое и мучное.