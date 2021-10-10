Губерниев: Карпин еще не исчерпал свой лимит везения

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Словении, заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин еще не исчерпал свой лимит везения. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Марибор — не самое удачное место для нашей сборной, вспоминая горький 2009 год. Я думаю, что Карпин еще не исчерпал свой лимит везения. Наша сборная выиграет в один мяч завтра.

Нам повезло в матче со Словакией? Давайте не будем забывать, что везет сильнейшим. Наши ребята провели не самую удачную игру, нужно по скорее забыть эту встречу и двигаться дальше. Продолжаем болеть и верить в наших парней!» — сказал Губерниев.

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее народный артист Лев Лещенко заявил, что самый лучший вариант для России со Словенией — ничья.