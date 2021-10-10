Стало известно, на кого Карпин возложил вину за матч со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что он виноват в неубедительной игре против команды Словакии (1:0) в отборе к ЧМ-2022. Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Разобрали игру против Словакии. Все, что не получилось в игре — моя вина. Не так донес, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Та игра, которая была со Словакией — полностью моя вина. Нас ждет сложнейшая игра. Словения, как минимум, не слабее Словакии. Эхо 2009 года? Пока вы не задали такой вопрос Сутормину, я даже не знал, что тот матч был в Мариборе», — сказал Карпин.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал игру сборной России в против команды Словакии.