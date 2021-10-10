Тренер сборной Словении: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет за сборную России

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек заявил, что его команда рада тому, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет за сборную России в матче отбора на чемпионат мира — 2022. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«Каждый тренер приносит новую философию, у господина Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в первом матче он доставил нашей команде очень много проблем. Плохая игра российской сборной? Но она выиграла в Казани, и мой взгляд отличается от вашего. Я подчеркну, что российская команда добилась главного — она победила», — сказал Кек.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о конфликте Валерия Карпина с Артемом Дзюбой.