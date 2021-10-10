Уткин о высказывании Загитовой: Алина настолько красива, что ей не обязательно быть умной

Журналист и блогер Василий Уткин, комментируя в своем Telegram-канале высказывание российской фигуристки Алины Загитовой о хейте в свой адрес, заявил, что она «настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной».

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь еще и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже все хорошо, больше ничего не надо. Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин.

Напомним, накануне журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес.

Ранее Рустам Имамов, обвинивший Загитову в грубом поведении, принес извинения.