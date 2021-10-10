Почетный президент РФС о новом тренере «Локомотива»: понятия не имею, кто это такой

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что не знает новоиспеченного главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля. Слова Колоскова передает «Спорт-Экспресс».

«Справится ли Маркус с этой должностью? Я откуда знаю? Первый раз услышал эту фамилию. Понятия не имею, кто это такой. Я удивлен, что Николича убрали. Ну а новая фамилия мне вообще ни о чем не говорит. Я был убежден, что Лоськова не оставят главным тренером. Ясно, что это было временное назначение», — сказал Колосков.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург».

Также Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Маркуса Гисдоля.