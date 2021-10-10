Неймар: думаю, чемпионат мира — 2022 станет для меня последним

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре может стать для него последним. Слова бразильца передает Goal со ссылкой на документальный фильм Neymar & The Line Of Kings.

«Думаю, это мой последний чемпионат мира. Я рассматриваю его таким образом потому, что не знаю, хватит ли мне силы духа для того, чтобы продолжать играть в футбол. Поэтому я сделаю все для того, чтобы хорошо выступить, одержать победу вместе со своей страной, исполнить свою главную детскую мечту. И я надеюсь, что мне удастся этого добиться», – сказал Неймар.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €100 млн.

Ранее бывший полузащитник «ПСЖ» Эдуар Сиссе заявил, Неймар стал избалованным ребенком.