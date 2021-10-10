Червиченко о матче Словения — Россия: когда-то везение закончится

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между сборными Словении и России, передает «Спорт-Экспресс».

«Ожидания еще более напряженные, чем перед матчем со Словакией. Один снаряд дважды в воронку не попадает. Карпин — фартовый парень, но когда-то это должно закончиться. Тут как в казино — шансов все меньше», — сказал Червиченко.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между сборными России и Словении.