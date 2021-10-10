Булыкин назвал тряпкой нового тренера «Локомотива»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива», передает «Спорт-Экспресс».

«Друзья из Германии сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев. Все удивились, что он приехал именно в Россию. Эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», — сказал Булыкин.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург».

Также Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Ольга Смородская раскритиковала назначение Гисдоля на пост тренера «Локомотива».