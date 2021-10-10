Борис Игнатьев: Дзюба сильнее всех тех ребят, кто сейчас в сборной

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о конфликте наставника национальной команды Валерия Карпина с форвардом Артемом Дзюбой, передает Sport24.

«Сейчас конфликт Карпина с Дзюбой и личные мотивы Артема обходятся нашей команде очень дорого. Он однозначно сильнее всех тех ребят, кто сейчас в сборной. Но игрок ценен только тогда, когда он хочет играть», — сказал Игнатьев.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликте главного тренера команды России Валерия Карпина и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.