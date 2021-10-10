В «Локомотиве» назвали имя тренера, который возглавит клуб

Немецкий специалист Маркус Гисдоль станет новым тренером московского «Локомотива», передает сайт красно-зеленых.

Отмечается, что «железнодорожники» достигли договоренности со специалистом.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург».

Также Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Реза Фазели, агент бывшего тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра, высказался об интересе к своему клиенту со стороны московского «Локомотива».