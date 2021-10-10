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Спортивный директор «ПСЖ» призвал наложить санкции на «Реал»

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Reuters

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо призвал наложить санкции на мадридский «Реал», передает Gazetta dello Sport.

«Я думаю, что «Реал Мадрид» заслуживает санкций, так как они постоянно говорят о Килиане. Он наш игрок», — сказал Леонардо.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса.

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Футбол. Чемпионат Испании
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