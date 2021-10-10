Спортивный директор «ПСЖ» призвал наложить санкции на «Реал»

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо призвал наложить санкции на мадридский «Реал», передает Gazetta dello Sport.

«Я думаю, что «Реал Мадрид» заслуживает санкций, так как они постоянно говорят о Килиане. Он наш игрок», — сказал Леонардо.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса.