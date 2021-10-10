Комментатор UFC Джо Роган восхитился боем между Фьюри и Уайлдером

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган поделился эмоциями от бойцовского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Да здравствует Фьюри, Цыганский король! Один из величайших поединков в тяжелом весе в истории. Невероятно», — написал Роган в Instagram.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в поединке против Деонтея Уайлдера.