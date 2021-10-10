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Боксер Тищенко: Фьюри больше подходит под ранг чемпиона мира, чем Уайлдер

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Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Фьюри победил нокаутом и защитил пояс. Тищенко признался, что был уверен в победе британского спортсмена.

«Интересный бой с точки зрения зрителей, все менялось буквально каждую секунду, и до конца не было понятно, кто победит. Понравилось, что Уайлдер проявил стойкость и волю к победе, держался до конца, несмотря на то что проигрывал. Все равно он сохранял шансы на победу, даже в поздних раундах пытался донести свой мощный удар. Интересно было смотреть с позиции зрелищности.

Вообще, Фьюри — очень нестандартный боксер, он достаточно неудобный, очень высокий. Кроме того, его манера ведения боя не похожа ни на кого, сложно подстроиться. Нестандартная техника, траектории ударов. Он достаточно опытный спортсмен, у него было стремление к победе. После того, как он один раз упал, я все равно был уверен, что он встанет, продолжит бой и сможет выиграть. Мне казалось, что Фьюри больше подходит под ранг чемпиона, он более универсальный боксер», — сказал Тищенко «Газете.Ru».

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