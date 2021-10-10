Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Уайлдером

Боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в поединке против Деонтея Уайлдера, передает «Чемпионат.com».

«Я сейчас собираюсь напиться и немного расслабиться. Я не собираюсь думать о боксе в ближайшее время. Как я говорил ранее, я собираюсь насладиться победой. Я не успел отпраздновать успех во второй схватке», — сказал Фьюри.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился впечатлениями от боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.