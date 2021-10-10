Кобелев о сборной России: у Карпина ограниченный выбор игроков

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между сборными России и Словении, передают «Известия».

«Я бы не сказал, что Словения выделяется на фоне нас или Словакии. Дело в том, что и Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у Карпина среди игроков ограниченный. Вряд ли на поле выйдет кто-то новый», — сказал Кобелев.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды против Словении.