Леннокс Льюс поделился ожиданиями от возможного поединка между Фьюри и Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от возможного поединка между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Это будет классный бой. Сложный поединок для Усика. Тайсон реально очень большой, 201 см? Тайсон классный боксер, великий чемпион и сейчас он король супертяжелого веса», — сказал Льюис на YouTube-канале FightHub.

10 октября Фьюри одолел Деонтея Уайлдера.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Фьюри превзошел американца Деонтея Уайлдера по всем статистическим показателям.