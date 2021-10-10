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Леннокс Льюс поделился ожиданиями от возможного поединка между Фьюри и Усиком

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Andrew Couldridge/Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от возможного поединка между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Это будет классный бой. Сложный поединок для Усика. Тайсон реально очень большой, 201 см? Тайсон классный боксер, великий чемпион и сейчас он король супертяжелого веса», — сказал Льюис на YouTube-канале FightHub.

10 октября Фьюри одолел Деонтея Уайлдера.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Фьюри превзошел американца Деонтея Уайлдера по всем статистическим показателям.

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