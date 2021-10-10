Кормье о победе Фьюри: Уайлдеру нечего стыдиться

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье поделился мнением о боксерском поединке между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Цыганский Король. Тайсон Фьюри — монстр. Деонтею Уайлдеру не за что стыдиться. Это было сумасшествие. Я так рад, что смотрел этот поединок. Браво, парни», — написал Кормье в Twitter.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее Фьюри высказался о своей победе над американцем Деонтеем Уайлдером.